Помутнение воды зафиксировали в нескольких районах Краснодара

Как уточнили в «Росводоканале», из-за обесточивания насосы были выведены из работы, что повлияло на режим подачи воды в городскую сеть. Изменение качества холодной воды зафиксировано на ряде улиц, в том числе Стасова, Старокубанской, Уральской, Кузнечной, Володарского, Буденного и Щорса.