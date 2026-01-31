Помутнение воды зафиксировали в нескольких районах Краснодара

В Краснодаре из-за аварийного отключения электроэнергии произошли сбои в работе системы водоснабжения. В нескольких районах города жители столкнулись с помутнением холодной воды, что связано с временной остановкой насосного оборудования. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.
Как уточнили в «Росводоканале», из-за обесточивания насосы были выведены из работы, что повлияло на режим подачи воды в городскую сеть. Изменение качества холодной воды зафиксировано на ряде улиц, в том числе Стасова, Старокубанской, Уральской, Кузнечной, Володарского, Буденного и Щорса.
Специалисты водоканала проводят выезды по обращениям жителей, выполняют промывку сетей и отбор контрольных проб. По данным предприятия, результаты анализов показывают, что содержание хлора находится в пределах нормы и вода соответствует санитарным требованиям.
В МЦУ отметили, что в ближайшее время параметры водоснабжения будут восстановлены в полном объеме.