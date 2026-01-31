Из-за заносов на дорогах в Воронежской области временно не смогут вывозить мусор

Ранее комбинаты благоустройства подготовили графики размещения спецтехники в теплых боксах для поддержания ее в рабочем состоянии. В свою очередь горожан просят не парковать машины вдоль дорог, чтобы не мешать оперативной работе снегоуборочной техники.