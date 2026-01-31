Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за заносов на дорогах в Воронежской области временно не смогут вывозить мусор

Погодные условия ограничили доступ спецтехники к контейнерным площадкам.

Сейчас в Ричмонде: -9° 5 м/с 52% 763 мм рт. ст. -4°
Источник: Комсомольская правда

Сильные снегопады и гололед временно заблокировали подъезды к мусорным площадкам Воронежской области, сделав невозможным проезд тяжелой техники. Региональный оператор АО «Экотехнологии» сообщил днем 31 января, что готовит дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать скопление отходов в кратчайшие сроки, как только коммунальщики расчистят дороги.

Помимо стандартных мусоровозов, по словам работников компании, на линии выйдут фронтальные погрузчики и самосвалы.

Ранее комбинаты благоустройства подготовили графики размещения спецтехники в теплых боксах для поддержания ее в рабочем состоянии. В свою очередь горожан просят не парковать машины вдоль дорог, чтобы не мешать оперативной работе снегоуборочной техники.

Любые вопросы по теме снегопада, воронежцев просят оставлять под постом мэра в соцсетях.

Напомним, что в Воронежской области также объявили штормовое предупреждение из-за аномального похолодания. Оно будет действовать с 1 по 5 февраля на всей территории региона.