Из-за заносов на дорогах в Воронежской области временно не смогут вывозить мусор

Сильные снегопады и гололед временно заблокировали подъезды к мусорным площадкам Воронежской области, сделав невозможным проезд тяжелой техники. Региональный оператор АО «Экотехнологии» сообщил днем 31 января, что готовит дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать скопление отходов в кратчайшие сроки, как только коммунальщики расчистят дороги.
Помимо стандартных мусоровозов, по словам работников компании, на линии выйдут фронтальные погрузчики и самосвалы.
Ранее комбинаты благоустройства подготовили графики размещения спецтехники в теплых боксах для поддержания ее в рабочем состоянии. В свою очередь горожан просят не парковать машины вдоль дорог, чтобы не мешать оперативной работе снегоуборочной техники.
Любые вопросы по теме снегопада, воронежцев просят оставлять под постом мэра в соцсетях.
Напомним, что в Воронежской области также объявили штормовое предупреждение из-за аномального похолодания. Оно будет действовать с 1 по 5 февраля на всей территории региона.