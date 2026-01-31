Ричмонд
-8°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе скончался защитник первого состава команды «Салават Юлаев» Геннадий Бахарев

В Уфе умер игрок первого состава «Салавата Юлаева».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на 86-м году жизни скончался Геннадий Бахарев, защитник первого состава хоккейного клуба «Салават Юлаев». Об этом сообщает агентство «Башинформ».

Мастер спорта выступал за команду в 1960-х годах, ещё до появления Дворца спорта на Зорге. Матчи тогда проходили на стадионе «Труд». Сам Геннадий Бахарев вспоминал, как игроки в перерывах между периодами вручную чистили лёд скребками. Его имя навсегда останется в истории уфимского хоккея.

Редакция «КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.