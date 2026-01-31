В Уфе скончался защитник первого состава команды «Салават Юлаев» Геннадий Бахарев

В Уфе на 86-м году жизни скончался Геннадий Бахарев, защитник первого состава хоккейного клуба «Салават Юлаев». Об этом сообщает агентство «Башинформ».
Мастер спорта выступал за команду в 1960-х годах, ещё до появления Дворца спорта на Зорге. Матчи тогда проходили на стадионе «Труд». Сам Геннадий Бахарев вспоминал, как игроки в перерывах между периодами вручную чистили лёд скребками. Его имя навсегда останется в истории уфимского хоккея.
Редакция «КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным.
