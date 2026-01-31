В Уфе скончался защитник первого состава команды «Салават Юлаев» Геннадий Бахарев

Мастер спорта выступал за команду в 1960-х годах, ещё до появления Дворца спорта на Зорге. Матчи тогда проходили на стадионе «Труд». Сам Геннадий Бахарев вспоминал, как игроки в перерывах между периодами вручную чистили лёд скребками. Его имя навсегда останется в истории уфимского хоккея.