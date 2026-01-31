Ричмонд
Красный Крест организовал в Минске мобильные пункты обогрева

МИНСК, 31 янв — Sputnik. В связи с установившимися морозами Белорусский Красный Крест (БКК) развернул в Минске мобильные пункты обогрева.

Как сообщила председатель Минской городской организации БКК Романия Зорина, пункты организованы в трех районах города несмотря на то, что сегодня выходной день.

«Работают наши сотрудники и волонтеры Белорусского Красного Креста», — цитирует Зорину БелТА.

В мобильных пунктах замерзшим минчанами предлагают горячий чай со сладостями, здесь же можно получить теплую одежду — шапки, варежки, куртки и пальто.

Кроме того, специалисты проводят консультации по профилактике обморожений, в том числе дают советы по использованию защитных кремов, а также обучают желающих навыкам первой помощи при переохлаждении.

Пункты расположены в трех районах столицы:

в Заводском районе — в районе рынка;

около станции метро «Уручье» — на остановке на выезде из города;

в Советском районе — в Сельхозпоселке.

Инициатива Белорусского Красного Креста позволяет помочь горожанам, вынужденным проводить время на улице в период сильных холодов, и предотвратить случаи переохлаждения.