Юрий Слюсарь на время уступил кресло губернатора 12-летнему мальчику

Встреча с главой региона была заветной мечтой Матвея, которую он загадал на «Елке желаний».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь исполнил мечту 12-летнего мальчика, уступив ему кресло главы региона. Об этом Юрий Борисович рассказал в своем телеграм-канале в субботу, 31 января.

Встреча состоялась в рамках акции «Елка желаний». Школьник по имени Матвей мечтал лично познакомиться с губернатором.

Юрий Слюсарь провел для юного гостя экскурсию по правительству. Он показал зал заседаний, где принимаются законы. Также Матвей побывал в рабочем кабинете губернатора. Там ему продемонстрировали систему электронного документооборота и рассказали, как подписываются распоряжения.

Мальчик подготовился к встрече серьезно. Он вручил главе региона собственноручно разработанные схемы дорожных развязок. Также он представил проект «Ростов — город будущего», созданный с помощью искусственного интеллекта.

В свою очередь, Юрий Слюсарь рассказал Матвею о знаменитом донском атамане Матвее Платове. Он также объяснил, как волонтеры региона помогают фронту.

Губернатор отметил, что Матвей — умный и упорный парень. Он увлекается конным спортом, плаванием и интересуется жизнью родного края.

В завершение встречи Юрий Слюсарь пригласил школьника на одно из заседаний Законодательного собрания. Он подарил ему «Книгу юного казака» и конструктор отечественного самолета для развития инженерных навыков.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

