Юрий Слюсарь на время уступил кресло губернатора 12-летнему мальчику

Юрий Слюсарь провел для юного гостя экскурсию по правительству. Он показал зал заседаний, где принимаются законы. Также Матвей побывал в рабочем кабинете губернатора. Там ему продемонстрировали систему электронного документооборота и рассказали, как подписываются распоряжения.