Ричмонд
-8°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин предупредил белорусов о волне мошенничества о якобы инвестициях

Минфин: волна фейковых вбросов о лжеинвестициях накрыла Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве финансов предупредили белорусов о волне фейковых вбросов.

В министерстве сказали о серии информационных вбросов, которые нацелены на дезинформацию белорусов.

— Злоумышленники используют как поддельные документы, так и технологии дипфейков, — заявили в пресс-службе.

Так, аферисты используют архивные ролики с участием белорусских должностных лиц, в том числе недавно назначенного посла Беларуси в России, экс-министра финансов Юрия Селиверстова. На реальные видео затем накладывают чужой голос с несвойственными заявлениями, не имеющими ничего общего с реальной позицией официальных лиц и госполитикой республики.

Кроме того, злоумышленниками распространяются фейковые документ о якобы совместном инвестировании Минфина и «Газпром трансгаз Беларусь».

— Будьте бдительны, не верьте сомнительным источникам и перепроверяйте информацию на официальных ресурсах, — подчеркнули в ведомстве.

В Минфине заметили, что фейки выдают неестественная мимика, рассинхронизация движения губ и речи, монотонный, роботизированный голос, сомнительный источник публикации.

Кстати, ранее в милиции сказали, что белорусы могут получить штраф или уголовку за использование ИИ.

Еще МВД сказало о задержании директора студии красоты и массажистки в Бобруйске.

И мы писали, что белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за захоронения домашнего животного: «Ни в лесу, ни на участке, ни в парке».