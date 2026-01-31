Минфин предупредил белорусов о волне мошенничества о якобы инвестициях

Так, аферисты используют архивные ролики с участием белорусских должностных лиц, в том числе недавно назначенного посла Беларуси в России, экс-министра финансов Юрия Селиверстова. На реальные видео затем накладывают чужой голос с несвойственными заявлениями, не имеющими ничего общего с реальной позицией официальных лиц и госполитикой республики.