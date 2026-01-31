Минфин предупредил белорусов о волне мошенничества о якобы инвестициях

В Министерстве финансов предупредили белорусов о волне фейковых вбросов.
В министерстве сказали о серии информационных вбросов, которые нацелены на дезинформацию белорусов.
— Злоумышленники используют как поддельные документы, так и технологии дипфейков, — заявили в пресс-службе.
Так, аферисты используют архивные ролики с участием белорусских должностных лиц, в том числе недавно назначенного посла Беларуси в России, экс-министра финансов Юрия Селиверстова. На реальные видео затем накладывают чужой голос с несвойственными заявлениями, не имеющими ничего общего с реальной позицией официальных лиц и госполитикой республики.
— Будьте бдительны, не верьте сомнительным источникам и перепроверяйте информацию на официальных ресурсах, — подчеркнули в ведомстве.
В Минфине заметили, что фейки выдают неестественная мимика, рассинхронизация движения губ и речи, монотонный, роботизированный голос, сомнительный источник публикации.
Кстати, ранее в милиции сказали, что белорусы могут получить штраф или уголовку за использование ИИ.
Еще МВД сказало о задержании директора студии красоты и массажистки в Бобруйске.
И мы писали, что белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за захоронения домашнего животного: «Ни в лесу, ни на участке, ни в парке».