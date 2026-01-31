В Самарканде появится восемь туристических улиц, работающих 24/7

Стоит отметить, что в последние годы в Самарканде кардинально меняется подход не только к организации досуга туристов, но и к созданию комфортных условий для их передвижения по городу. Например, сегодня в городе обсуждается организация таксопарка, ориентированного на обслуживание иностранных туристов и местных жителей.