Молдова — «чемпион» Европы по тарифным шокам: Провал правления ПАС привел к самой дорогой электроэнергии в ЕС — и счёт за нее выставлен населению

Самая дорогая электроэнергия в Европе: провал управления и счёт, выставленный населению.
Беда, как известно, не приходит одна. В Республике Молдова шоковый рост цен на природный газ, усугублённый сомнительными выплатами на сумму свыше 520 млн долларов США, переложенными в итоге на потребителей, спровоцировал цепную реакцию потрясений — пишет в социальных сетях Влад Филат.
Одним из самых тяжёлых, но недостаточно осмысленных вовремя, стал тарифный шок на рынке электроэнергии.
Молдова — «чемпион» Европы по тарифным шокам.
Сегодня Молдова остаётся страной, где население платит самые высокие тарифы на электроэнергию в Юго-Восточной Европе. Однако проблема заключается не только в уровне тарифов, но и в жесткости и стремительности, с которой они были навязаны. Молдова отличается не просто подорожаниями, а их экстремальной амплитудой.
Среди всех европейских стран именно население Республики Молдова испытало самый мощный тарифный шок электроэнергии, беспрецедентный рост, реализованный в короткий срок. Разрыв между минимальными и максимальными тарифами за несколько лет выводит Молдову на первое место в Европе, с огромным отрывом от показателя по Европейскому союзу.
Сравнительные европейские данные однозначны:
• Молдова — 1-е место в Европе по тарифного шока для бытовых потребителей.
• Молдова — разница между минимальным и максимальным тарифом на электроэнергию (2020−2025): рост в 2,6 раза.
• Европейский союз — средний показатель (2020−2025): рост в 1,4 раза.
Иными словами, удар по гражданам Республики Молдова оказался почти вдвое сильнее, чем в среднем по ЕС.
Внутренняя динамика: картина ещё более тревожная.
Если взглянуть на внутреннюю динамику, ситуация еще драматичнее. Менее чем за два года тариф на электроэнергию для населения вырос почти в четыре раза. Речь идёт не о поэтапной корректировке или контролируемой либерализации рынка, а о резком скачке, который ударил по бюджетам домохозяйств.
Подобный рост не в состоянии выдержать даже устойчивая экономика, тем более хрупкая, с низкими доходами населения и высоким уровнем социальной уязвимости.
Цифры, которые невозможно «смягчить» пресс-релизами.
Если рассматривать исключительно внутреннюю эволюцию тарифов:
• 2021 год: 1,51 лея/кВт·ч.
• 2022 год (пик): 5,91 лея/кВт·ч.
Рост в 3,9 раза менее чем за два года.
В отличие от природного газа, электроэнергия, ресурс, от которого невозможно отказаться без серьёзных социальных последствий. Газификация охватывает менее 15% домохозяйств, тогда как электроэнергия используется повсеместно.
Именно поэтому тарифный шок на электроэнергию имеет несоизмеримо более высокий социальный эффект, затрагивая всё население и особенно болезненно — наиболее уязвимые слои. Каждый дополнительный лей в тарифе напрямую трансформируется в обнищание и социальное исключение.
Ситуация в Республике Молдова выглядит тем более абсурдной, что население платит тарифы, сопоставимые с тарифами в значительно более богатых странах, располагая при этом кратно меньшими доходами и практически нулевой способностью к социальной амортизации подобных шоков.
Это не рынок, это кризис управления.
Речь идёт не о сбое рыночных механизмов, а о провале государственного управления. Энергетический кризис был не просто импортирован, но и усилен внутри страны вследствие запоздалых решений, отсутствия прозрачности и управления, вызывающего серьёзные подозрения в некомпетентности и возможных злоупотреблениях.
Часть тарифного шока была временно компенсирована за счёт средств Европейского союза. Однако ключевой вопрос остаётся открытым: куда в действительности были направлены эти деньги и в какой мере они реально защитили население?
Кризисы не всегда можно предотвратить. Но их нельзя превращать в постоянное бремя для граждан. В случае с электроэнергией Молдова оказалась не только жертвой внешних обстоятельств, но и заложницей собственных решений.
А счёт за это продолжает оплачивать каждое домохозяйство страны — подчеркнул Филат.
.. .
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.
Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).
Власть ПАС в Молдове отрицает даже существование СССР: А кто тогда строил в республике школы и больницы, фабрики и заводы, библиотеки и Академию наук.
Министр обороны страны Анатолий Носатый договорился до «так называемого Советского Союза»(далее…).
Более 100 тысяч молдаван остались без румынских паспортов во время операции «Булетин»: Удостоверения личности у них отбирали не только на границе, но даже на улицах во время проверок.
Было аннулировано в общей сложности 162 036 румынских удостоверений личности (далее…).