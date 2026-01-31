Молдова — «чемпион» Европы по тарифным шокам: Провал правления ПАС привел к самой дорогой электроэнергии в ЕС — и счёт за нее выставлен населению

Сегодня Молдова остаётся страной, где население платит самые высокие тарифы на электроэнергию в Юго-Восточной Европе. Однако проблема заключается не только в уровне тарифов, но и в жесткости и стремительности, с которой они были навязаны. Молдова отличается не просто подорожаниями, а их экстремальной амплитудой.