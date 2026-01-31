В Алматы увеличится количество круглосуточных библиотек

В настоящее время в круглосуточном режиме работают городская юношеская библиотека им. Жамбыла, «Alatau Creative Hub» и библиотека им. Мухтара Ауэзова. После изменения графика работы посещаемость этих трех филиалов увеличилась на 70%.
Также в торговых центрах, на станциях метро, в школах, коворкингах и коммунальных центрах установлены 32 автономные библиотеки самообслуживания. Этими точками пользуются около 300 постоянных читателей, ежемесячно выдается более 500 книг.
«Городские библиотеки модернизируются в соответствии с современными требованиями и превращаются в доступное для горожан культурное и интеллектуальное пространство. В 2025 году количество посещений библиотек составило около 3,1 млн, а число постоянных читателей превысило 300 тыс.», — отметил руководитель управления культуры Алматы Данияр Алиев.
Масштабная работа проводится и в направлении цифровизации книжного фонда. В 2025 году с помощью сканирующей техники было оцифровано 70% книжного фонда, до конца 2027-го планируется завершить полную цифровизацию всех книг.
Централизованная библиотечная система Алматы объединяет 30 городских библиотек. Общий книжный фонд всех библиотек составляет 1 372 423 экземпляра.