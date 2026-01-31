В Башкирии в ДТП с двумя иномарками пострадали женщина и ребёнок

В Салавате в результате столкновения двух автомобилей пострадали женщина и ребёнок. Авария произошла сегодня около половины двенадцатого дня. По предварительной информации, 42-летняя водитель Kia Picanto не уступила дорогу Kia Rio, за рулём которой был 24-летний мужчина.