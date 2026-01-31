Ричмонд
В Ростовской области выставлен на продажу песчаный карьер за почти 200 млн рублей

Месторождение стекольных песков на десять миллионов тонн продают в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продают песчаный карьер за 190 миллионов рублей. Такое предложение появилось на популярном сайте объявлений.

— Объект расположен в центральной части региона. Площадь земельного участка составляет 32 гектара, — указано в объявлении.

По словам продавца, на участке добываются стекольные пески. Запасы полезного ископаемого оцениваются более чем в десять миллионов тонн.

— Карьер имеет лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу. Разрешительный документ действует до 2040 года.

Продавец считает объект идеальным для инвесторов в недропользование, горнодобывающих компаний, производителей строительных материалов и стекольных заводов. Также рассматривается вариант финансирования сделки.

