Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Алросе» рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза

РИА Новости: отпиленная часть алмаза может пойти на изготовление бриллиантов.

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Отпиленная часть алмаза после огранки может пойти на изготовление других бриллиантов, сообщили РИА Новости в «Алросе».

«На первоначальной стадии — разметке — специалисты составляют план обработки каждого алмаза. В некоторых случаях экономически выгодно изготовить один бриллиант из одного алмаза, в других — несколько драгоценных камней. Тогда из отпиленной от алмаза части (или распиленных частей) изготовят еще бриллианты», — рассказали в компании.

«Алроса» — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. «Алроса» ожидает, что добыча алмазов по итогам 2025 года составит 29,7 миллиона карат. В 2026 году компания планирует добыть 25−26 миллионов карат.

Ежегодно 31 января отмечается Международный день ювелира.