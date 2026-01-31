В «Алросе» рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза

«На первоначальной стадии — разметке — специалисты составляют план обработки каждого алмаза. В некоторых случаях экономически выгодно изготовить один бриллиант из одного алмаза, в других — несколько драгоценных камней. Тогда из отпиленной от алмаза части (или распиленных частей) изготовят еще бриллианты», — рассказали в компании.