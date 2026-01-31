В «Алросе» рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Отпиленная часть алмаза после огранки может пойти на изготовление других бриллиантов, сообщили РИА Новости в «Алросе».
«На первоначальной стадии — разметке — специалисты составляют план обработки каждого алмаза. В некоторых случаях экономически выгодно изготовить один бриллиант из одного алмаза, в других — несколько драгоценных камней. Тогда из отпиленной от алмаза части (или распиленных частей) изготовят еще бриллианты», — рассказали в компании.
«Алроса» — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. «Алроса» ожидает, что добыча алмазов по итогам 2025 года составит 29,7 миллиона карат. В 2026 году компания планирует добыть 25−26 миллионов карат.
Ежегодно 31 января отмечается Международный день ювелира.