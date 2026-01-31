Лишь дважды воронежцы сообщали о пьяных водителях в обмен на пять тысяч рублей

В прошлом году власти Воронежской области решили выплачивать пять тысяч рублей за информацию о нетрезвых водителях. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции 29 января, за время действия этой инициативы от жителей поступило лишь два обращения. Правоохранители проверили сведения и задержали нарушителей до того, как они успели попасть в ДТП.
— Каждая десятая авария в Воронежской области совершается по вине нетрезвого водителя. И почти четверть всех погибших — жертвы нетрезвых автомобилистов. Эта проблема остается одной из основных для нас. Не будьте равнодушными, предоставляйте информацию по телефону 112, в дежурные части или через чат-бот Госавтоинспекции, — обратился к воронежцам главный гаишник региона Евгений Шаталов.
Напомним, денежный механизм борьбы с нетрезвыми водителями начал действовать в Воронежской области с середины июля 2025-го. Для того чтобы получить пять тысяч рублей, необходимо:
— сообщить о пьяном автомобилистке в полицию лично, по телефону или через сайт ГУ МВД по Воронежской области;
— предоставить как можно больше информации: номер, марку, модель и цвет машины, а также его местонахождение;
— в течение 90 дней нужно подать заявление в Министерство региональной безопасности.
В случае подтверждения факта задержания водителя и возбуждения дела, очевидцу выплатят деньги.