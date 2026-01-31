Лишь дважды воронежцы сообщали о пьяных водителях в обмен на пять тысяч рублей

В прошлом году власти Воронежской области решили выплачивать пять тысяч рублей за информацию о нетрезвых водителях. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции 29 января, за время действия этой инициативы от жителей поступило лишь два обращения. Правоохранители проверили сведения и задержали нарушителей до того, как они успели попасть в ДТП.