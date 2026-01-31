Аварийное отключение электричества произошло почти на всей территории Украины

Отдельно в издании подчеркнули, что ~авария произошла без новых ударов армии России по энергообъектам~. Накануне в Кремле подтвердили, что Москва согласилась с предложением президента США Дональда Трампа «воздержаться от нанесения ударов по Киеву» до 1 февраля — тогда в Москве не пояснили, идет ли речь об отказе от всех ударов или только о так называемом «энергетическом перемирии». Министерство обороны России в ходе регулярного брифинга не сообщало о нанесении ударов по украинским энергетическим объектам.