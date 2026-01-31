Аварийное отключение электричества произошло почти на всей территории Украины

Большинство украинских регионов столкнулось с масштабным отключением электричества. Причиной послужило одновременное отключение высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями самой Украины. На этом фоне в ряде городов, в том числе в Киеве, прекратилась подача воды и отопления, остановлена работа метро. Эксперты прогнозируют восстановление системы не раньше чем через сутки.
Во многих регионах Украины отключилась подача электричества, сообщила компания «Укрэнерго».
«В Киеве, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Житомирской, Харьковской областях в настоящее время применяются аварийные отключения. Дефицит мощности в энергосистеме остается очень высоким», — объявили в пресс-службе.
По заявлению компании, ~авария произошла из-за одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями Украины~. Сотрудники «Укрэнерго» приступили к ремонту систем. Украинцев, у которых электричество все-таки есть, призвали использовать его экономно, «отложив любые энергоемкие процессы до периода стабилизации ситуации в энергосистеме».
По данным украинского портала «Страна», света также нет в Одесской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях. В Киеве полностью прекращена подача воды. Кроме того, как написал мэр города Виталий Кличко, в столице Украины остановилось метро. Прекратил работу и метрополитен Харькова. В Кривом Роге отключились несколько котельных, из-за чего множество домов остались без отопления.
Лишь спустя 2,5 часа после начала отключений министр энергетики Украины Денис Шмыгаль первым из официальных лиц раскрыл подробности причин масштабного блэкаута.
«Сегодня в 10:42 (09:42 мск) произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. ~Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях~», — рассказал он.
Источники «Страны» добавили, что к этим проблемам прибавилась аварийная остановка одного энергоблока Южноукраинской АЭС. Кроме того, на другом ее блоке, а также на Ровенской АЭС понизили мощность.
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев 24» заявил, что ~полностью восстановить работу АЭС и стабилизировать энергосистему удастся только через 24−36 часов~ в зависимости от региона. Однако даже в таком случае графики подачи электричества могут быть с длительными интервалами и, не исключил он, с возвращением к аварийному режиму работы.
В пресс-службе министерства цифровой трансформации Украины опровергли появившийся в соцсетях слух, что масштабный блэкаут мог быть вызван атакой хакеров.
Блэкаут как признак более серьезных проблем.
Французская газета Le Monde указала, что этот ~блэкаут на Украине является одним из признаков серьезных проблем в энергетике страны~. По оценкам специалистов, опрошенных изданием, масштабное отключение энергии свидетельствует о том, что украинская энергосистема находится на грани полного коллапса.
Отдельно в издании подчеркнули, что ~авария произошла без новых ударов армии России по энергообъектам~. Накануне в Кремле подтвердили, что Москва согласилась с предложением президента США Дональда Трампа «воздержаться от нанесения ударов по Киеву» до 1 февраля — тогда в Москве не пояснили, идет ли речь об отказе от всех ударов или только о так называемом «энергетическом перемирии». Министерство обороны России в ходе регулярного брифинга не сообщало о нанесении ударов по украинским энергетическим объектам.
Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук в разговоре со «Страной» выразил схожее мнение. По его словам, блэкаут произошел из-за огромного дефицита энергии, доходящего до 7 ГВт. Он также объяснил, почему снизили мощность генерации на Южноукраинской и Ровенской АЭС.
«После многочисленных обстрелов энергетики каждый раз запитывали объекты в энергосистему по-новому, часто “не по проектам”, и не по тем маршрутам, что ранее. Из-за этого получилось так, что, если бы на Ровенской АЭС вовремя не приглушили один блок, мог бы пойти каскадный эффект с авариями по системе (в частности на крупных трансформаторах)», — раскрыл эксперт.
Он пояснил, что это могло бы вызвать значительный рост напряжения в сети и аварию, которую было бы значительно сложнее устранять. Диспетчеры заметили риск и приняли решение «выключить потребителей».
Бывший работник Чернобыльской АЭС Александр Купный добавил, что из-за морозов, вернувшихся после потепления, во многих регионах страны оборвались провода. Это привело к тому, что часть энергии, вырабатываемой атомными электростанциями, стало невозможно доставить до потребителей, в связи с чем сотрудники АЭС стали «глушить» энергоблоки.