Даты Масленицы, Пасхи и Радуницы у православных верующих названы в Беларуси

Еще в этом месяцем православные верующие будут отмечать Радуницу, она придется на вторник, 21 апреля. Традиционно в Беларуси Радуница — нерабочий день, поэтому понедельник, 20 апреля, будет перенесен на субботу, 25 апреля, которую придется потом отработать. (Здесь мы подробнее писали сколько, вообще, длинных выходных по четыре дня ждут белорусов в 2026 году).