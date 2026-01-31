Даты Масленицы, Пасхи и Радуницы у православных верующих названы в Беларуси

Стало известно, когда белорусы отметят Масленицу, Пасху и Радуницу в 2026 году.
Белорусы могут узнать даты основных православных праздников на 2026 год по календарю. Праздничные дни определяются по многовековым пасхальным правилам, из-за чего некоторые праздники являются переходящими, то есть с меняющейся датой.
Цикл переходящих праздников в 2026-м традиционно открывает Масленичная неделя. Масленица в Беларуси пройдет с 16 по 21 февраля.
Сразу после Масленицы у верующих белорусов начнется Великий пост — самый длительный и строгий в году. Пост перед Пасхой начнется в понедельник, 23 февраля, и продлится ровно 48 дней до субботы, 11 апреля.
После Великого поста — Пасха. В этом году белорусы отпразднуют Светлое Христово Воскресение 12 апреля.
Еще в этом месяцем православные верующие будут отмечать Радуницу, она придется на вторник, 21 апреля. Традиционно в Беларуси Радуница — нерабочий день, поэтому понедельник, 20 апреля, будет перенесен на субботу, 25 апреля, которую придется потом отработать. (Здесь мы подробнее писали сколько, вообще, длинных выходных по четыре дня ждут белорусов в 2026 году).
Напомним, дату Пасхи определяют по лунно-солнечному циклу после дня весеннего равноденствия, станет отправной точкой для отсчета других важных церковных событий и праздников. Например, на 40-й день после Пасхи, 21 мая, будет отмечаться Вознесение Господне, а на 50-й день, 31 мая — День Святой Троицы или иначе Пятидесятница.
