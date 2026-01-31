Четвёртая победа подряд: «Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» со счетом 3:1

В Уфе на льду «Уфа-Арены» «Салават Юлаев» в напряженном поединке одержал уверенную домашнюю победу над нижегородским «Торпедо». Со счётом 3:1 уфимцы продолжили свою победную серию, уже четвёртую подряд.
На шестой минуте игры форвард Егор Сучков открыл счёт. Во втором периоде нападающий Шелдон Ремпал, эффектно удвоил преимущество. Однако гости не сдавались — гол Кирилла Свищёва вернул интригу. Решающий момент наступил в концовке матча: защитник Григорий Панин точным броском закрепил успех и поставил победную точку, установив окончательный результат 3:1.
Победа укрепила позиции СЮ в турнирной таблице. Уже 2 февраля «Салават Юлаев» примет на своей площадке «Нефтехимик».
