Четвёртая победа подряд: «Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» со счетом 3:1

«Салават Юлаев» одержали победу над «Торпедо».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на льду «Уфа-Арены» «Салават Юлаев» в напряженном поединке одержал уверенную домашнюю победу над нижегородским «Торпедо». Со счётом 3:1 уфимцы продолжили свою победную серию, уже четвёртую подряд.

На шестой минуте игры форвард Егор Сучков открыл счёт. Во втором периоде нападающий Шелдон Ремпал, эффектно удвоил преимущество. Однако гости не сдавались — гол Кирилла Свищёва вернул интригу. Решающий момент наступил в концовке матча: защитник Григорий Панин точным броском закрепил успех и поставил победную точку, установив окончательный результат 3:1.

Победа укрепила позиции СЮ в турнирной таблице. Уже 2 февраля «Салават Юлаев» примет на своей площадке «Нефтехимик».

