«Возвращение эстампа»: диалог мастера и учеников

В Международном культурном караван-сарае имени Икуо Хираямы при Академии художеств Узбекистана состоялось открытие графической выставки профессора Аслиддина Калонова и его учеников под названием «Возвращение эстампа».

Источник: Sputnik.uz

В Международном культурном караван-сарае имени Икуо Хираямы открылась выставка «Возвращение эстампа», представившая зрителям около 50 графических работ, выполненных в техниках офорта, линогравюры и литографии.

В экспозиции приняли участие профессор Аслиддин Калонов и 17 студентов, чье творчество отражает преемственность классических традиций и современное художественное мышление.

Работы, представленные на выставке, отличаются высоким профессиональным уровнем, вниманием к форме и выразительностью графического языка.

«Эстамп — это не просто техника, а особая культура мышления и дисциплина художника», — отмечает профессор Аслиддин Калонов.

Молодые авторы демонстрируют осмысленное отношение к технике эстампа, развивая ее возможности в контексте актуального искусства.

Аслиддин Калонов — один из признанных мастеров графического искусства Узбекистана. Его произведения хранятся в Государственном музее искусств Узбекистана, музеях Самарканда и Бухары, а также в собраниях России.

В 2019 году художник был награждён орденом «Меҳнат шуҳрати».

Выставка также подчеркивает значимость образовательной традиции кафедры миниатюры и книжной графики, где формируется новое поколение профессиональных графиков.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 10 февраля 2026 года.