Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи возбудили уголовное дело из-за замерзающих детей в Омской области

Ситуацию держит на контроле глава федерального СК.

Информационный центр СК РФ сообщает в субботу, 31 января 2026 года, что к председателю ведомства Александру Бастрыкину в социальной сети «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу нарушения прав учащихся в селе Новоцарицыно Омской области на доступное образование.

«На протяжении четырех лет из-за закрытия сельской средней общеобразовательной школы и детского сада для проведения капитального ремонта несовершеннолетние вынуждены обучаться в здании интерната. Однако ввиду неисправности инженерных систем в помещениях не соблюдается температурный режим. Родители вынуждены приобретать обогреватели за свой счет. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — передает ведомство.

Сообщается, что омские следователи возбудили по данному факту уголовное дело. Оно находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.