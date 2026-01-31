Следователи возбудили уголовное дело из-за замерзающих детей в Омской области

«На протяжении четырех лет из-за закрытия сельской средней общеобразовательной школы и детского сада для проведения капитального ремонта несовершеннолетние вынуждены обучаться в здании интерната. Однако ввиду неисправности инженерных систем в помещениях не соблюдается температурный режим. Родители вынуждены приобретать обогреватели за свой счет. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — передает ведомство.