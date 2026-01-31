Следователи возбудили уголовное дело из-за замерзающих детей в Омской области

Информационный центр СК РФ сообщает в субботу, 31 января 2026 года, что к председателю ведомства Александру Бастрыкину в социальной сети «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу нарушения прав учащихся в селе Новоцарицыно Омской области на доступное образование.
«На протяжении четырех лет из-за закрытия сельской средней общеобразовательной школы и детского сада для проведения капитального ремонта несовершеннолетние вынуждены обучаться в здании интерната. Однако ввиду неисправности инженерных систем в помещениях не соблюдается температурный режим. Родители вынуждены приобретать обогреватели за свой счет. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — передает ведомство.
Сообщается, что омские следователи возбудили по данному факту уголовное дело. Оно находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.