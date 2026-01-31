Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

А там на районе Майя Санду живет: Почему, когда по всей стране блэкаут длился по несколько часов, в Кишиневе на Буюканах свет отрубали всего на 15−20 минут

Есть версия того, почему на Буюканах электричество вырубали всего минут на 15−20.

Источник: Комсомольская правда

Подписчики сообщают, что свет на Буюканах в Кишинёве выключали только на 15 минут, потому что там: находится президентура, и парламент, а также живёт Санду.

Коллеги выдвинули версию того, почему на Буюканах электричество вырубали всего минут на 15−20.

Мол, там на районе президент Молдовы Майя Санду живет, напротив «Альфы», на улице Алба Юлия.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Депутат ПАС нашел «гениальный» метод по выживанию при завышенных тарифах: Представитель правящей партии советует жителям Молдовы продать свое жилье, чтобы оплатить коммуналку.

Дориан Истрати посоветовал тем, кто живёт в больших квартирах или домах, приобрести себе жильё поменьше и соответственно платить меньше за коммуналку (далее…).

Украинские военные пугают Кишинев войной: «Россия хочет оккупировать Затоку, чтобы создать угрозу для Молдовы и поддержать “своих” в Приднестровье».

Они считают, что Россия не отказывается от своих планов захватить Одессу и Николаев, но для них очень важна еще и Затока в Одесской области (далее…).

Переоценка недвижимости в Молдове — сплошной обман и обдиралово: «Обращаться по поводу цены — бессмысленно, вам всё равно докажут, что вы не правы, хотя логичного объяснения не последует» — комментарий эксперта.

Исполнительный директор Общества независимых оценщиков, рекомендованный европейский оценщик Дмитрий Тэрэбуркэ рассказал, что стоит за переоценкой недвижимости в Молдове (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше