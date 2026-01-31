А там на районе Майя Санду живет: Почему, когда по всей стране блэкаут длился по несколько часов, в Кишиневе на Буюканах свет отрубали всего на 15−20 минут

Подписчики сообщают, что свет на Буюканах в Кишинёве выключали только на 15 минут, потому что там: находится президентура, и парламент, а также живёт Санду.
Коллеги выдвинули версию того, почему на Буюканах электричество вырубали всего минут на 15−20.
Мол, там на районе президент Молдовы Майя Санду живет, напротив «Альфы», на улице Алба Юлия.
