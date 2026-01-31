Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи удивили выбором имен для детей в январе

Самые популярные имена при этом Ева и Михаил.

Портал ЗАГС представил список необычных имен, которыми омичи наградили своих новорожденных детей в первый месяц 2026 года.

Среди женских имен указаны такие экзотичные варианты, как Ранэля, Эльвина, Виолетта, Сафина и Ляйсан. У мальчишек самыми оригинальными стали Василий, Рустам, Алан, Корней и Даниал. По мнению автора, выбор этих имен удивителен.

При этом традиционные предпочтения также проявились, чаще всего родителей привлекали уже распространенные в регионе варианты. Девочек назвали именами Ева (28 случаев), Анна (27), София (21), Варвара (21) и Полина (17).

Мальчиков омичи предпочитают называть Михаилами (37 случаев), Александрами (28), Артемами (22), Максимами (19) и Романами (16).