Омичи удивили выбором имен для детей в январе

Портал ЗАГС представил список необычных имен, которыми омичи наградили своих новорожденных детей в первый месяц 2026 года.
Среди женских имен указаны такие экзотичные варианты, как Ранэля, Эльвина, Виолетта, Сафина и Ляйсан. У мальчишек самыми оригинальными стали Василий, Рустам, Алан, Корней и Даниал. По мнению автора, выбор этих имен удивителен.
При этом традиционные предпочтения также проявились, чаще всего родителей привлекали уже распространенные в регионе варианты. Девочек назвали именами Ева (28 случаев), Анна (27), София (21), Варвара (21) и Полина (17).
Мальчиков омичи предпочитают называть Михаилами (37 случаев), Александрами (28), Артемами (22), Максимами (19) и Романами (16).