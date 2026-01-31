Ричмонд
Минчанин помог бывшей жене деньгами, а потом заявил на нее в милицию

Житель Минска одолжил деньги ненастоящей бывшей жене и пошел в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина выручил бывшую жену, но ошибся. Подробности рассказали в ГУВД Минорисполкома.

Так, к правоохранителям обратился минчанин, который попался в ловушку кибермошенников. Мужчине в мессенджере написали со странички бывшей жены. И он решил ее выручить, одолжил 280 белорусских рублей, чтобы она якобы оплатила срочный заказ.

Позже минчанину позвонила сама бывшая жена и сказала, что ее аккаунт был взломан.

В милиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Еще Минфин предупредил белорусов о волне мошенничества о якобы инвестициях.

Тем временем МВД сказало о задержании директора студии красоты и массажистки в Бобруйске.

И мы писали, что белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за захоронения домашнего животного: «Ни в лесу, ни на участке, ни в парке».