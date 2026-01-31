Гандболистки «Ростов-Дона» одержали 19 побед подряд на чемпионате России

«Ростов-Дон» одержал 19-ю победу подряд в чемпионате России по гандболу. В пятницу, 30 января, наши спортсменки разгромили соперниц из «Луча» в Москве.
Команда с первых минут захватила инициативу. Уже к десятой минуте ростовчанки вели со счетом 8:3. Надежная игра в защите и точные броски позволили увеличить отрыв. К перерыву преимущество стало подавляющим — 27:10.
Второй тайм не изменил хода встречи. Гандболистки «Ростов-Дона» продолжали контролировать игру. Все полевые игроки команды отметились забитыми мячами. Вратари Насти также внесли свой вклад, отражая броски соперниц. Матч завершился уверенной победой со счетом 41:22.
Эта победа стала уже 19-й подряд в рамках Суперлиги. Теперь чемпионат России уходит на двухнедельную паузу. Уже 4 февраля команда начнет борьбу в четвертьфинале Кубка страны. Первым соперником станет краснодарская «Кубань».
