Блэкаут окончен: электроснабжение в Молдове возобновлено после отключения

Ранее был зафиксирован сбой в трансграничных линиях электропередачи между Украиной, Молдовой и Румынией.
«На юге страны все линии электропередачи напряжением 110 кВ были повторно подключены, электрические подстанции 110 кВ и фидеры 10 кВ полностью запитаны. Кроме того, электроснабжение потребителей частично возобновлено в Кишиневе. В северной и северо-западной части страны все линии 110 кВ восстановлены, были запитаны все фидеры 10 кВ, обеспечивающие питание критической инфраструктуры. Процесс повторного подключения конечных потребителей осуществляется поэтапно», — отметили в министерстве.
Министр энергетики Дорин Жунгиету сообщил, что процесс восстановления электроснабжения в системе передачи был завершён к 15:40 на всей территории страны, при этом все электрические подстанции 110 кВ были подключены.
В муниципии Кишинёв подключение потребителей осуществлялось поэтапно через восстановление подачи на линии 10 кВ.
«В настоящее время электрические сети работают стабильно, без ограничений потребления. Национальная энергосистема функционирует в нормальном режиме, потребление электроэнергии соответствует прогнозным показателям, и необходимости в аварийной закупке электроэнергии нет», — подчеркнул Жунгиету.
Ранее стало известно, что электроэнергию подали во все медучреждения страны и они работают в нормальном режиме. Также свет подали и на все КПП, а также восстановлено движение троллейбусов и автобусов в городах.