31 января исполнилось 70 лет со дня рождения актрисы Веры Глаголевой

В то время Вера Глаголева собиралась снять свой первый фильм — Сломанный свет«. Многие сочли, что для нее это было способом выйти из депрессии, но актриса это отрицала. “Я сначала стала снимать картину, а потом уже поняла ситуацию. В момент его отъезда я как раз занималась подбором актеров, поиском денег. На это уходило много времени и сил. Так что переживать было просто некогда. Хотя мне было трудно”, — говорила актриса в одном из интервью. Впрочем, обсуждать Нахапетова Глаголевой не хотелось: актриса лишь сказала, что ей непонятно, как мужчина может оставить не жену — детей. ~Их у Веры Глаголевой от первого мужа двое — дочери Анна (она стала балериной Большого театра) и Мария (вышла замуж и уехала в США, где освоила специальность компьютерного графика, а после развода вернулась в Россию)~.