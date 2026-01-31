В Башкирии за сутки пресекли более 1800 нарушений ПДД

В Башкирии за сутки поймали 33 нетрезвых водителя. Один из них сел за руль повторно. Всего инспекторы ГИБДД пресекли более 1800 нарушений ПДД.
По информации Госавтоинспекции региона, серьезную опасность представляли 21 случай выезда на встречную полосу и 9 водителей, управлявших автомобилем, будучи лишенными прав. Ещё 32 человека вовсе не имели водительского удостоверения.
Кроме того, 54 водителя привлекли к ответственности за нарушения правил перевозки пассажиров. Рейды на дорогах республики продолжаются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.