Дорожные службы в Крыму перешли на усиленный режим работы

В ночь на 1 февраля в Крыму ожидается понижение температуры. Как сообщили в пресс-службе предприятия «Крымавтодор», дороги уже начали обрабатывать противогололедной смесью.
— В ряде районов Республики Крым ожидается переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений в вечерние, ночные и предутренние часы, — говорится в сообщении «Крымавтодора».
Дорожные службы проводят патрулирование трасс, мониторинг мостов, путепроводов и участков с повышенной влажностью. Опасные участки дороги обрабатывают противогололедными материалами.