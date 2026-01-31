Ричмонд
Дорожные службы в Крыму перешли на усиленный режим работы

Дороги в Крыму начали обрабатывать противогололедной смесью.

В ночь на 1 февраля в Крыму ожидается понижение температуры. Как сообщили в пресс-службе предприятия «Крымавтодор», дороги уже начали обрабатывать противогололедной смесью.

— В ряде районов Республики Крым ожидается переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений в вечерние, ночные и предутренние часы, — говорится в сообщении «Крымавтодора».

Дорожные службы проводят патрулирование трасс, мониторинг мостов, путепроводов и участков с повышенной влажностью. Опасные участки дороги обрабатывают противогололедными материалами.