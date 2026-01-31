Нижегородцам рассказали о новых рекомендациях по лечению и профилактике COVID-19

Главные изменения касаются диагностики и наблюдения пациентов. Например, КТ лёгких теперь не назначают при лёгком течении болезни, а общий анализ крови делают всем с подозрением на коронавирус. Симптомы начала ковида остро выражены, с умеренной интоксикацией, а не постепенные, как считалось раньше.