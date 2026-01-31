Нижегородцам рассказали о новых рекомендациях по лечению и профилактике COVID-19

Минздрав утвердил постоянные клинические рекомендации по лечению COVID-19 — ранее действовали лишь временные версии, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
Главные изменения касаются диагностики и наблюдения пациентов. Например, КТ лёгких теперь не назначают при лёгком течении болезни, а общий анализ крови делают всем с подозрением на коронавирус. Симптомы начала ковида остро выражены, с умеренной интоксикацией, а не постепенные, как считалось раньше.
Корректировки внесли в рекомендации по лабораторным тестам: С-реактивный белок и D-димер назначают пациентам только со среднетяжёлым течением болезни. Нововведение коснулось и бюрократических аспектов — о положительном тесте на COVID-19 больше не нужно сообщать начальству медорганизации и Роспотребнадзору.
Что касается вакцинации: детям до 18 лет прививаться от ковида не обязательно.
После выздоровления Минздрав советует уменьшить нагрузку на организм: избегать многозадачности и делегировать дела, так как повышенная утомляемость является одним из частых последствий перенесённого вируса.