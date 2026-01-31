В Ростове водителей оштрафовали за парковку на тротуаре после фото в соцсетях

В Ростове двух нарушителей правил дорожного движения оштрафовали благодаря фото в соцсети. Как рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области, на снимок попали машины, припаркованные на тротуаре в микрорайоне Суворовском.