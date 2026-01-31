Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове водителей оштрафовали за парковку на тротуаре после фото в соцсетях

Нарушителей вычислили по снимку жителей Суворовского микрорайона, опубликованному в сети.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове двух нарушителей правил дорожного движения оштрафовали благодаря фото в соцсети. Как рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области, на снимок попали машины, припаркованные на тротуаре в микрорайоне Суворовском.

Возмущенные местные жители сфотографировали автомобили, стоящие на пешеходной зоне, и разместили снимок в интернете. Публикацию заметили сотрудники Госавтоинспекции во время мониторинга соцсетей.

— На фотографии были запечатлены автомобили Kia Ceed и «Лада Гранта», нарушающие пункт 12.2 ПДД остановки и стоянки транспортных средств. Полицейские установили личности водителей. Ими оказались 23-летний житель Ростова и 24-летний житель Заветинского района, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В отношении обоих мужчин составили административные протоколы по статье «Остановка и стоянка на пешеходном переходе или тротуаре».

— Парковка на тротуарах запрещена! Также запрещено ставить машину в любом месте, где она мешает пешеходам. Соблюдение ПДД — залог вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения! — напомнили в ГАИ.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!