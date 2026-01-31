В Ростове водителей оштрафовали за парковку на тротуаре после фото в соцсетях

В Ростове двух нарушителей правил дорожного движения оштрафовали благодаря фото в соцсети. Как рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области, на снимок попали машины, припаркованные на тротуаре в микрорайоне Суворовском.
Возмущенные местные жители сфотографировали автомобили, стоящие на пешеходной зоне, и разместили снимок в интернете. Публикацию заметили сотрудники Госавтоинспекции во время мониторинга соцсетей.
— На фотографии были запечатлены автомобили Kia Ceed и «Лада Гранта», нарушающие пункт 12.2 ПДД остановки и стоянки транспортных средств. Полицейские установили личности водителей. Ими оказались 23-летний житель Ростова и 24-летний житель Заветинского района, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.
В отношении обоих мужчин составили административные протоколы по статье «Остановка и стоянка на пешеходном переходе или тротуаре».
— Парковка на тротуарах запрещена! Также запрещено ставить машину в любом месте, где она мешает пешеходам. Соблюдение ПДД — залог вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения! — напомнили в ГАИ.
