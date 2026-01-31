Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд завершил перерасчет пенсий для всех многодетных матерей

Чирков: соцфонд РФ завершил перерасчет пенсий для всех многодетных матерей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Социальный фонд России завершил работу по повышению пенсий всем женщинам, воспитавшим пять и более детей, рассказал РИА Новости глава Соцфонда РФ Сергей Чирков.

«Специалисты отделений фонда в декабре и январе инициативно работали с многодетными мамами, которые после изменения закона имеют право на более высокую пенсию… Благодаря этому удалось добиться полного охвата всех женщин, воспитавших пять и более детей, чтобы провести им положенный перерасчет. Сейчас эта работа практически полностью завершена», — отметил глава Социального фонда Сергей Чирков..

Глава Соцфонда отметил, что с этого года вступил в действие закон, согласно которому уход за всеми детьми учитывается в стаж без ограничений. По правилам, действовавшим ранее, в стаж засчитывалось максимум шесть лет, то есть уход за четырьмя детьми.

Кроме того, перерасчет проводился с учетом положений нового закона, который вступил в силу с 1 января. При этом основная часть пересчитанных пенсий является результатом проактивной работы специалистов Социального фонда. Тем, кто выйдет на пенсию начиная с 2026 года, уход за всеми детьми засчитывается при оформлении пенсии автоматически.