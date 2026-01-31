Соцфонд завершил перерасчет пенсий для всех многодетных матерей

«Специалисты отделений фонда в декабре и январе инициативно работали с многодетными мамами, которые после изменения закона имеют право на более высокую пенсию… Благодаря этому удалось добиться полного охвата всех женщин, воспитавших пять и более детей, чтобы провести им положенный перерасчет. Сейчас эта работа практически полностью завершена», — отметил глава Социального фонда Сергей Чирков..