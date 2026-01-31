На Солнце в ближайшие сутки возможны вспышки класса X

«На северо-восточном краю светила, где с утра еще почти не было пятен, наблюдается стремительное формирование новой крупной активной области. Поток рентгеновского излучения от Солнца на этом фоне с утра вырос примерно на 500% и в настоящее время приблизился к порогу M-класса. До конца дня ожидается выход на уровень сильных вспышек, а если рост площади группы пятен продолжится с такой же скоростью, то в течение следующих 24 часов могут произойти первые вспышки уровня X», — говорится в сообщении.