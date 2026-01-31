Красочного зяблика заметили в Самарской области 30 января

В пятницу, 30 января 2026 года, в Самарской области заметили вестника весны — красочного зяблика. Эта птица с буровато-красной грудкой сильно выделяется на фоне бело-серых пейзажей. Об этом сообщили в нацпарке «Самарская Лука».
«Хотя до массового прилета птиц остается еще около двух месяцев, отдельные “горячие головы” прилетают раньше, чтобы успеть выбрать и “застолбить” лучшие места для гнездования. А раз зяблика считают вестником весны, значит, можно сказать уверенно: весна уже заглянула в национальный парк», — рассказали в пресс-службе.
Самца зяблика увидели на птичьей кормушке у конторы «Самарской Луки». Сотрудники поделились яркими фотографиями.