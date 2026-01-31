Ричмонд
Во Франции заявили, что энергосистема Украины находится на грани коллапса

Блэкаут на Украине является очередным признаком скорого коллапса энергосистемы страны.

Источник: Аргументы и факты

Блэкаут на Украине является очередным признаком скорого коллапса энергосистемы страны, передает французская газета Le Monde.

«Метро перестало ходить в Киеве и Харькове. Это еще один признак того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов», — говорится в публикации.

Отметим, что в субботу, 31 января, полностью обесточена оказалась Черниговская область Украины. Как заявил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус, это произошло на фоне технологического нарушения в энергосистеме.

Напомним, ранее власти Львова рекомендовали местным супермаркетам и аптекам запастись товарами первой необходимости минимум на две недели и обеспечить резервное электропитание на случай возможных отключений.