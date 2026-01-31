Xinhua: Глава МЧС Китая Ван Сянси попал под следствие

Как писал сайт KP.RU, 26 января замглавы КНР Си Цзиньпина в Центральном военном совете (ЦВС) Китая Чжан Юся обвинен в передаче США данных о программе создания ядерного оружия в стране. По данным газеты The Wall Street Journal, это не все тяжкие обвинения против генерала. Его также подозревают в получении взяток и продаже должности министра обороны.