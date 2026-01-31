Ричмонд
Xinhua: Глава МЧС Китая Ван Сянси попал под следствие

Министра Ван Сянси подозревают в нарушениях дисциплины и законодательства КНР.

Источник: Комсомольская правда

Министр по управлению в чрезвычайных ситуациях Китая Ван Сянси находится под следствием из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Центральную комиссию Коммунистической партии КНР (КПК) по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет.

По данным агентства, глава ведомства находится под следствием из-за «подозрений в серьезных нарушениях дисциплины и законодательства».

Как писал сайт KP.RU, 26 января замглавы КНР Си Цзиньпина в Центральном военном совете (ЦВС) Китая Чжан Юся обвинен в передаче США данных о программе создания ядерного оружия в стране. По данным газеты The Wall Street Journal, это не все тяжкие обвинения против генерала. Его также подозревают в получении взяток и продаже должности министра обороны.

Ранее Минобороны КНР сообщило о начале расследований в отношении Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. Военных подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

