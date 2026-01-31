Ричмонд
На фасаде мечети «Ар-Рахим» в Уфе монтируют мозаику

Как продвигается строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В уфимской мечети «Ар-Рахим» идут активные работы по отделке фасада. Как сообщил муфтий Башкирии Айнур Биргалин, монтаж ведётся сверху вниз и продлится несколько месяцев.

Сейчас под куполами монтируется декоративная мозаика, а все окна в здании уже заменены. Параллельно комиссия во главе с Радием Хабировым выбирает подрядчика для проектирования архитектурной подсветки мечети.

Строительство самой обсуждаемой мечети Башкирии началось в 2007 году и с тех пор стало долгостроем. Работы планируют окончательно завершить к 2027 году.

