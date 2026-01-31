Ричмонд
«Не солнечный зайчик, но это не мешает»: представитель Долиной высказался о реакции публики на заявления певицы

Пудовкин: Стиль общения Долиной не должен мешать зрителям посещать ее концерты.

Источник: Комсомольская правда

Представитель народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин высказался о реакции публики на высказывания певицы, которые она делала во время разбирательств с продажей квартиры в Хамовниках. В беседе с РИА Новости он заявил, что слова Долиной не всегда могли нравиться, но просил помнить о негативе, который обрушился на нее.

«Может быть, не всегда форма, с которой она общалась или что-то комментировала, или как-то реагировала, нравится людям — не солнечный зайчик. Но это не мешает и не может помешать зрителям приходить на ее концерты», — высказался Пудовкин.

Представитель Долиной подчеркнул, что артистка всю жизнь искренне и с полной отдачей выполняла свой творческий долг.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Пудовкин заявил о завершении истории с бывшей квартирой Долиной в Хамовниках. Он отметил, что певица исполнила решение суда о передаче спорной недвижимости и сейчас находится в другом месте.