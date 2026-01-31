«Не солнечный зайчик, но это не мешает»: представитель Долиной высказался о реакции публики на заявления певицы

Представитель народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин высказался о реакции публики на высказывания певицы, которые она делала во время разбирательств с продажей квартиры в Хамовниках. В беседе с РИА Новости он заявил, что слова Долиной не всегда могли нравиться, но просил помнить о негативе, который обрушился на нее.