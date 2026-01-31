Валиева победила Трусову на чемпионате России по прыжкам

В субботу, 31 января, в Москве стартовал Чемпионата по прыжкам. В женском соревновании впервые за долгое время принимали участие две лучшие фигуристки России — Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова). Обе фигуристки перед началом турнира пытались выполнить на тренировках многообещающие элементы. Итоги четвертьфинала шокировали многих поклонников этого вида спорта.
В российском фигурном катании состоялось одно из самых долгожданных событий. Впервые за долгие годы в одном соревновании приняли участие две лучших отечественных фигуристки — Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова). Итог их противостояния оказался довольно неожиданным.
Справедливости ради стоит отметить, что в чемпионате Росси по прыжкам, который стартовал в Москве 31 января 2026 года, принимали участие не только они. Вместе с ними на лед вышли другие не менее выдающиеся российские фигуристы и фигуристки. Про мужской турнир мы обязательно расскажем в отдельном материале, так как он получился не менее интересным и интригующим, чем женский.
В женской одиночной программе помимо Валиевой и Трусовой, выступали Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова, Камилла Нелюбова, Мария Елисова, Мария Захарова, Софья Муравьева, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова.
По сравнению с предыдущими прыжковыми чемпионатами, в этом году правила снова были немного изменены ради повышения зрелищности состязания. В первый день у женщин прошел четвертьфинал, по итогам которого шесть из десяти отобрались в следующий этап турнира, который пройдет уже 1 февраля.
Перед стартом чемпионата и Валиева, и Трусова в своих социальных сетях делились со своими поклонниками видеозаписями с тренировок, на которых они пытались исполнить элементы ультра-си. Валиев показала четверной тулуп, а Трусова прыгнула (не считая небольшой помарки на приземлении) свой коронный четверной лутц, что вызвало у нее целую бурю радостных эмоций. Это показывало, что соревнование между двумя лучшими фигуристками России будет очень принципиальным. Неудивительно, что турнир вызвал такой большой интерес среди болельщиков.
И уже его первый день, когда состоялись четвертьфиналы, преподнёс самый главный сюрприз. По итогам состоявшейся накануне жеребьевки Валиева выступала первой (точнее пятой по списку). И ей удалось набрать 29.28 баллов. Ей удалось исполнить (как она и тренировала) четверной тулуп. Помимо него она выполнила каскад тройной лутц — тройной сальхов, а также прыгнула тройной лутц и тройной флип.
Трусова выходила на лед под седьмым номером. Который, вопреки поверьям, оказался для нее несчастливым. Фигуристка исполнила каскад из тройных лутца и сальхова через ойлер, тройной флип с неверного ребра (на минус) и тройной лутц. И, как оказалось в итоге, набрав 22,77 балла, заняла девятое место из десяти возможных, не пройдя в полуфинал.
Победительницей четвертьфинала стала Алиса Двоеглазова с 34,49 баллами (4T, 4Lz-3S, 3Lz). Второй результат у Марии Захаровой — 34, 38 (4T-3S, 4T, 3Lz). Третья — Дина_Хуснутдинова с 30,21 баллами (3A, 3Lz, 3A-3A). Также вышил в полуфинал Садкова (26,56 с 4T, 3Lz, 3Lz-3S) и Муравьева (26,18 за 3Lz-3S, 3F, 3Lz).
«Я хочу сказать огромное‑огромное спасибо всем болельщикам и зрителям, всем, кто болел за меня. Ура, наконец‑то я тут. Спасибо за поддержку! Ощущения потрясающие. Мне кажется, это лучшее что произошло в моей жизни за все это время. Я очень люблю этот вид спорта и счастлива тут находиться», — обратилась к зрителям после завершения четвертьфинала Камила Валиева.