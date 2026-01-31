Валиева победила Трусову на чемпионате России по прыжкам

«Я хочу сказать огромное‑огромное спасибо всем болельщикам и зрителям, всем, кто болел за меня. Ура, наконец‑то я тут. Спасибо за поддержку! Ощущения потрясающие. Мне кажется, это лучшее что произошло в моей жизни за все это время. Я очень люблю этот вид спорта и счастлива тут находиться», — обратилась к зрителям после завершения четвертьфинала Камила Валиева.