Участница шоу «Голос» рассорила Пелагею и Преснякова, а потом «поматросила» Asti

Анна Asti и Владимир Пресняков первыми из членов жюри обратили внимание на Ксению. Позже Пелагея и Ильдар Абдразаков также похвалили исполнительницу. Пресняков решил отвоевать в свою команду понравившуюся участницу и даже «заблокировал» Пелагею, которой такой подход в музыкальной борьбе не понравился.
«Я сделал жуткую вещь из-за вас. Я чуть не поссорился с моей подружкой», — пояснил певец. «В смысле — чуть?» — парировала Пелагея.
Asti тоже решила не отдавать талантливую Ксению, девушки даже вместе спели. Но в итоге Аксютик выбрала Преснякова, обидев и Пелагею, и Asti. «Ксения, вы понимаете, что вы сейчас сделали? Вы понимаете, что вы сотворили? Вы сейчас, так сказать, “поматросили” Анну Asti на сцене, немножечко спели с ней, а потом сказали: “Нет, Анечка, я пошла к Преснякову”, — сказала ведущая программы Яна Чурикова.
