Участница шоу «Голос» рассорила Пелагею и Преснякова, а потом «поматросила» Asti

Наставники музыкального телешоу «Голос» на Первом канале едва не вступили в конфликт из-за одной участницы, которая спела легендарный хит AC/DC Highway to Hell. Девушке 26 лет, её зовут Ксения Аксютик, и она приехала на конкурс из Бреста.

Источник: Life.ru

Анна Asti и Владимир Пресняков первыми из членов жюри обратили внимание на Ксению. Позже Пелагея и Ильдар Абдразаков также похвалили исполнительницу. Пресняков решил отвоевать в свою команду понравившуюся участницу и даже «заблокировал» Пелагею, которой такой подход в музыкальной борьбе не понравился.

«Я сделал жуткую вещь из-за вас. Я чуть не поссорился с моей подружкой», — пояснил певец. «В смысле — чуть?» — парировала Пелагея.

Asti тоже решила не отдавать талантливую Ксению, девушки даже вместе спели. Но в итоге Аксютик выбрала Преснякова, обидев и Пелагею, и Asti. «Ксения, вы понимаете, что вы сейчас сделали? Вы понимаете, что вы сотворили? Вы сейчас, так сказать, “поматросили” Анну Asti на сцене, немножечко спели с ней, а потом сказали: “Нет, Анечка, я пошла к Преснякову”, — сказала ведущая программы Яна Чурикова.

Ранее Life.ru писал, что смерть бывшего гитариста группы «Любэ» Юрия Рыманова, по мнению его знамого Ивана, вписывается в странную закономерность трагических происшествий в коллективе. Товарищ музыканта рассказал, что гибель гитаристов группы происходила в годы, содержащие в своей записи цифру шесть.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.