Участница шоу «Голос» рассорила Пелагею и Преснякова, а потом «поматросила» Asti

Asti тоже решила не отдавать талантливую Ксению, девушки даже вместе спели. Но в итоге Аксютик выбрала Преснякова, обидев и Пелагею, и Asti. «Ксения, вы понимаете, что вы сейчас сделали? Вы понимаете, что вы сотворили? Вы сейчас, так сказать, “поматросили” Анну Asti на сцене, немножечко спели с ней, а потом сказали: “Нет, Анечка, я пошла к Преснякову”, — сказала ведущая программы Яна Чурикова.