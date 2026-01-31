Врач Пивоваров предупредил о рисках при сушке белья на балконе

Врач Максим Пивоваров предупредил, что сушка белья на балконе, в особенности если он застеклен, может негативно повлиять на здоровье, пишет АБН24.
По словам специалиста, развешивание мокрых вещей на балконе может привести к повышению влажности, которая начнет проникать в квартиру. В результате увеличивается вероятность появления плесени.
«Чаще всего она появляется в углах, на стенах, потолках, окнах. Ее споры — мощнейший аллерген и токсин. Они могут вызывать аллергические риниты, конъюнктивиты, снижение иммунитета и головные боли», — рассказал собеседник издания.
Он добавил, что на балконе оседают выхлопные газы, пыль, сажа, микрочастицы резины от шин автомобилей. Влажная ткань белья действует как фильтр. В результате одежда может вызвать раздражение и дерматиты при контакте с кожей.
Кроме того, как отмечается, на балконе часто нет прямых солнечных лучей и хорошей вентиляции. Без ультрафиолета и движения воздуха белье сохнет долго, в ткани могут размножиться некоторые грибки и бактерии.
Ранее бывший сотрудник МЧС по Московской области Виталий Бойко рассказал, почему не стоит сушить вещи на электрообогревателе.