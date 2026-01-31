Уиткофф назвал продуктивными переговоры с Дмитриевым в Майами

По словам Уиткоффа, во встрече также принимали участие советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр финансов Скотт Бессент и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
«Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провёл продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта», — написал Уиткофф на своей странице в социальной сети X.
Напомним, Дмитриев прибыл в Майами 31 января для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. О своём прилёте во Флориду российский представитель сообщил в социальных сетях, опубликовав фотографию с маршрутом самолёта, заходящего на посадку в Майами.
