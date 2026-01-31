Белорусский реабитолог, поднимающий на ноги лежачих, рассказал про упражнения на трех «этажах» после инсульта

Белорусский реабилитолог Сергей Пинчук поднимает на ноги лежачих пациентов и рассказал про упражнения на трех «этажах» после инсульта, пишет «Мiнская праўда».
Сергею Пинчуку 70 лет. Более 40 лет реабилитолог помогает пациентам вернуть физическую силу, поднимает лежачих. А в последние годы он работает инструктором-методистом по адаптивной физической культуре в Минском городском социальном пансионате «Родник».
В пансионате основные пациенты реабилитолога — постинсультные больные, у которых наблюдаются проблемы с работой мышц-сгибателей и мышц-разгибателей.
— Одна проблема влечет за собой другую. Ведь когда мышечного корсета нет, то и кровеносные сосуды ощутимо страдают. Кроме того, приходится заниматься разблокированием всех суставов, и это работа не одного года, — поделился специалист.
Специалист заметил, что в восстановлении важен комплексный подход за счет усилий сразу нескольких специалистов: энерготерапевта, психолога, иглотерапевта, реабилитолога. Задача реабилитолога заключается в том, чтобы поставить человека на ноги. И Сергей Пинчук сказал, что у него для этого есть своя методика, заключающаяся в том, чтобы раздражать нервные окончания на стопах при помощи зубочистки.
— Когда слегка укалываешь человека, нога начинает дергаться, и пациент сам убеждается в том, что при определенных усилиях с его стороны он сможет ходить, — заметил он.
При этом специалист заметил, что у реабилитации нет конкретных сроков. Программа восстановления для каждого пациента — своя. И зависит она от изначального состояния: лежачий человек, сидячий или может передвигаться. Процесс реабилитации, как правило, начинается с вертикализации больного у специального станка. Еще ведется работа, направленная на улучшение координации движений — на параллельных брусьях человек делает свои первые шаги, затем человек начинает ходить с ходунками или тростью.
Сергей Пинчук поделился, что упражнения, которые он с проживающими делает на всех трех «этажах» — плечи, корпус туловища и ноги, хорошо насыщают энергетикой.
— Еще один мой любимый метод восстановления сил — повисеть до трех минут, вытягиваясь, на перекладине. Это упражнение быстро открывает все энергетические каналы, — подсказал реабилитолог.
Кроме того, специалист поделился своими личными секретами бодрости: под струей воды помассировать шесть важных точек на теле, соблюдать режима сна, делать ежедневную суставную гимнастику, работать над мышцами, ходить в день не менее 18 тысяч шагов.
— Всегда и всех призываю с молодости следить за здоровьем. Необязательно заниматься спортом до изнеможения. Можно просто сделать растяжку, помедитировать — и это принесет плоды, — заключил реабилитолог.
