Белорусский реабитолог, поднимающий на ноги лежачих, рассказал про упражнения на трех «этажах» после инсульта

При этом специалист заметил, что у реабилитации нет конкретных сроков. Программа восстановления для каждого пациента — своя. И зависит она от изначального состояния: лежачий человек, сидячий или может передвигаться. Процесс реабилитации, как правило, начинается с вертикализации больного у специального станка. Еще ведется работа, направленная на улучшение координации движений — на параллельных брусьях человек делает свои первые шаги, затем человек начинает ходить с ходунками или тростью.