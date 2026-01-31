В Ростовской области ищут пропавшего 50-летнего мужчину из Новошахтинска

В Ростовской области почти две недели ищут пропавшего 50-летнего мужчину. Об этом сообщают в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».
— Василий Васильевич Киященко (Козмей) пропал в Новошахтинске. Его местоположение неизвестно с 19 января 2026 года, — уточнили волонтеры.
Приметы: ему 50 лет, рост 173 см, телосложение нормальное. У него черные волосы с проседью, карие глаза.
Волонтеры просят сообщать любую информацию по телефонам горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или 112. Фото: «Лиза Алерт» в Ростовской области.
На момент исчезновения он был одет в черную куртку, черный свитер и черные спортивные штаны. На нем были кроссовки цвета хаки и голубая вязаная шапка.
По данным поисковиков, мужчина нуждается в медицинской помощи. Волонтеры просят сообщать любую информацию по телефонам горячей линии: 8 (800) 700−54−52 или 112. Также для поисков требуется помощь добровольцев на местности.
