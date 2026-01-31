Дизтопливо из ЕС проверке не подлежит: Молдавский чиновник заявил, что в поломках двигателей виноваты сами водители, устанавливающие не оригинальные фильтры на свои машины

«Объясняю: продукция из Евросоюза, любая топливная продукция, к ней нет обязанности подвергать её проверке на таможне. Её привозят с сертификатами качества, выданными производителем в ЕС, у которого есть аккредитованная лаборатория. А у нас нет сомнений… не было до сих пор сомнений, что сертификат мог бы быть сфальсифицирован или содержать ошибочные данные. Топливо ввезли в Молдову — у инспектората нет обязанности идти и делать дополнительные проверки».