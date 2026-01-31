Дизтопливо из ЕС проверке не подлежит: Молдавский чиновник заявил, что в поломках двигателей виноваты сами водители, устанавливающие не оригинальные фильтры на свои машины

В скандале с партией некачественного дизельного топлива, который успели разлить в машины некоторых молдавских автовладельцев, глава Генерального инспектората по надзору за непродовольственными товарами и защите потребителей Серджиу Дэрэнуцэ заявил, что согласно действующим нормам топливо, ввезённое с территории Евросоюза, не подлежит обязательной проверке качества:
«Объясняю: продукция из Евросоюза, любая топливная продукция, к ней нет обязанности подвергать её проверке на таможне. Её привозят с сертификатами качества, выданными производителем в ЕС, у которого есть аккредитованная лаборатория. А у нас нет сомнений… не было до сих пор сомнений, что сертификат мог бы быть сфальсифицирован или содержать ошибочные данные. Топливо ввезли в Молдову — у инспектората нет обязанности идти и делать дополнительные проверки».
Чиновник предположил, что дизель мог утратить свои свойства в период хранения на топливных базах или уже при манипуляциях на АЗС, не исключив, что виноваты сами водители, устанавливающие не оригинальные фильтры на свои машины.
Что ж, если на рынке Молдовы должны присутствовать и дешевые некачественные товары, чтобы все слои населения могли удовлетворить свои запросы, то почему на рынке не может быть некачественного дизеля? Всё для народа, пишет romania_ru.