В Кировском районе Уфы завершают подготовку новой школы

В Кировском районе Уфы завершается подготовка к открытию крупнейшей школы в Приволжском федеральном округе — Центра образования № 164 в Кузнецовском затоне. Глава районной администрации Илвир Нурдавлятов провел на объекте выездное совещание, где обсудили финальные детали запуска.
Учебное заведение, рассчитанное на 2200 мест, уже в феврале примет первых учеников. Ожидается, что за парты сядут более 1200 детей, для которых откроют 39 классов. Педагогический коллектив приступил к работе: учителя знакомятся с новыми кабинетами и готовят их к началу занятий.
