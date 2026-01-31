В Кировском районе Уфы завершают подготовку новой школы

Учебное заведение, рассчитанное на 2200 мест, уже в феврале примет первых учеников. Ожидается, что за парты сядут более 1200 детей, для которых откроют 39 классов. Педагогический коллектив приступил к работе: учителя знакомятся с новыми кабинетами и готовят их к началу занятий.