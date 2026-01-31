Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировском районе Уфы завершают подготовку новой школы

В Уфе готовится к запуску школа на 2200 учеников.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Уфы завершается подготовка к открытию крупнейшей школы в Приволжском федеральном округе — Центра образования № 164 в Кузнецовском затоне. Глава районной администрации Илвир Нурдавлятов провел на объекте выездное совещание, где обсудили финальные детали запуска.

Учебное заведение, рассчитанное на 2200 мест, уже в феврале примет первых учеников. Ожидается, что за парты сядут более 1200 детей, для которых откроют 39 классов. Педагогический коллектив приступил к работе: учителя знакомятся с новыми кабинетами и готовят их к началу занятий.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.