В Прокопьевске потушили пожар в сауне, где погибли пятеро подростков

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в частной сауне в кузбасском Прокопьевске, где погибли пятеро подростков. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила 70 квадратных метров. На месте работали 41 специалист и 13 единиц техники.

Источник: Life.ru

По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет, соответствовали ли услуги сауны требованиям безопасности. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Кузбасса.

Напомним, сегодня, 31 января, в одной их частных саун Прокопьевска Кемеровской области произошёл пожар. Погибли пятеро подростков, которые отмечали сразу три дня рождения. Спастись удалось одной имениннице. Причиной трагедии, предварительно, называется короткое замыкание. Власти Кузбасса сообщили, что помогут семьям погибших. Life.ru публиковал видео с места трагедии.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.