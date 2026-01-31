В Прокопьевске потушили пожар в сауне, где погибли пятеро подростков

По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет, соответствовали ли услуги сауны требованиям безопасности. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Кузбасса.
Напомним, сегодня, 31 января, в одной их частных саун Прокопьевска Кемеровской области произошёл пожар. Погибли пятеро подростков, которые отмечали сразу три дня рождения. Спастись удалось одной имениннице. Причиной трагедии, предварительно, называется короткое замыкание. Власти Кузбасса сообщили, что помогут семьям погибших. Life.ru публиковал видео с места трагедии.
