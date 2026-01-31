Авербух остановил эйфорию Тарасовой: почему рано ставить Валиеву в фавориты

Камила Валиева вышла в полуфинал чемпионата России по прыжкам в Москве, набрав 29,28 балла. Это её первое соревнование после четырёхлетней дисквалификации, завершившейся 25 декабря 2025 года. В четвертьфинале 19-летняя фигуристка исполнила четверной тулуп и сложные каскады. Татьяна Тарасова, Светлана Журова, Наталья Бестемьянова и Илья Авербух — положительно оценили её возвращение, отметив техническое мастерство и зрелость, но призвали не торопиться с выводами до исполнения полных программ.
**Возвращение с четверным: Камила Валиева вышла в полуфинал чемпионата России по прыжкам**
Тридцать первого января 2026 года в Москве стартовал чемпионат России по прыжкам в фигурном катании. В программе первого соревновательного дня прошел четвертьфинальный этап среди женщин, по итогам которого шестеро участниц получили путевку в полуфинал. Среди них оказалась Камила Валиева, набравшая 29,28 балла.
Для девятнадцатилетней спортсменки этот турнир стал первым официальным выступлением после завершения четырехлетней дисквалификации, срок которой истек двадцать пятого декабря 2025 года. В четвертьфинале Валиева успешно исполнила четверной тулуп, каскад из тройного лутца и тройного сальхова с промежуточным ойлером, а также отдельные тройные лутц и флип. Ее выступление получило высокую оценку со стороны зрителей и специалистов, включая заслуженных чемпионов предыдущих лет.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя возвращение Валиевой в эфире Первого канала, отметила беспрецедентность такого возвращения. По ее мнению, фигуристка сохранила владение всеми техническими элементами, демонстрируя при этом зрелость и легкость исполнения прыжков, характерные для ее прежних выступлений. Тарасова подчеркнула важность дальнейшей работы над произвольной программой и выразила надежду на то, что Валиева сможет проявить себя в новом качестве в предстоящих соревнованиях.
Олимпийская чемпионка Светлана Журова в интервью изданию «ВсеПроСпорт» обратила внимание на правильный подход Валиевой к восстановлению спортивной формы. По словам Журовой, фигуристка осознает ключевую роль прыжковой сложности в современных правилах начисления баллов. При этом эксперт отметила высокий артистизм Валиевой и отсутствие вопросов к исполнению хореографической составляющей. Журова также указала на необходимость постепенного восстановления физической подготовки после длительного перерыва и оценила чемпионат по прыжкам как важную контрольную точку в тренировочном процессе.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе со Sport24 выразила восхищение элегантностью и достоинством, с которыми Валиева вернулась на лед. Эксперт особо выделила качество исполненного четверного тулупа, назвав выступление роскошным. Вместе с тем Бестемьянова напомнила, что турнир по прыжкам не предполагает исполнения полных программ, а потому преждевременно судить о степени приближения спортсменки к оптимальной соревновательной форме.
Прославленный российский фигурист Илья Авербух в разговоре со Sport24 выразил удовлетворение успешным исполнением четверного прыжка и поблагодарил Валиеву и ее тренера Светлану Соколовскую за демонстрацию прогресса. Авербух подчеркнул, что чемпионат по прыжкам носит вспомогательный характер, и основное внимание следует уделить поэтапному восстановлению формы в преддверии полноценных стартов. По его мнению, исполнение четверного тулупа свидетельствует о серьезности намерений спортсменки, однако преждевременно строить прогнозы относительно ее результатов в сезоне.
Возвращение Камилы Валиевой на соревновательный лед стало одним из ключевых событий первого дня чемпионата России по прыжкам. Успешное преодоление четвертьфинального этапа и положительные оценки ведущих специалистов отечественного фигурного катания открывают следующую главу в спортивной карьере фигуристки, которой предстоит пройти путь от восстановления технических навыков к исполнению полных программ на международной арене.