Авербух остановил эйфорию Тарасовой: почему рано ставить Валиеву в фавориты

Для девятнадцатилетней спортсменки этот турнир стал первым официальным выступлением после завершения четырехлетней дисквалификации, срок которой истек двадцать пятого декабря 2025 года. В четвертьфинале Валиева успешно исполнила четверной тулуп, каскад из тройного лутца и тройного сальхова с промежуточным ойлером, а также отдельные тройные лутц и флип. Ее выступление получило высокую оценку со стороны зрителей и специалистов, включая заслуженных чемпионов предыдущих лет.