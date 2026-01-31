Ричмонд
Маск требует арестовать причастных к преступлениям Эпштейна

Илон Маск призвал арестовать хотя бы одного фигуранта списка скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Американский миллиардер Илон Маск призвал арестовать хотя бы одного фигуранта списка скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он написал в социальной сети X*.

«Важно не столько обнародование какой-то части документов по делу Эпштейна, сколько привлечение к ответственности тех, кто совершал ужасные преступления вместе с ним. Когда будет произведен хотя бы один арест, справедливость восторжествует хотя бы частично. В противном случае всё это будет лишь показухой и отвлекающим маневром», — говорится в публикации Маска.

Напомним, ранее Минюст США опубликовал новую часть файлов по делу Эпштейна, которые имеют отношение к расследованию преступной деятельности покойного финансиста в сфере торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

По данным New York Post, из обнародованных материалов следует, что в 2013- 2014 годах Маск обсуждал с Эпштейном возможность посещения его острова Литл-Сент-Джеймс. Однако впоследствии эта поездка не состоялась.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

