Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имя Жириновского пять раз упоминается в файлах Эпштейна

Имя российского политика Владимира Жириновского пять раз упоминается в судебных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США.

Имя российского политика Владимира Жириновского пять раз упоминается в судебных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США.

Согласно фрагментам документов, Жириновский упоминается в контексте президентской кампании в России как один из политиков, противостоявших Владимиру Путину и Геннадию Зюганову.

Авторы материалов называют его «клоуном-националистом» и описывают как яркого, эпатажного лидера, который, по их оценке, уделял больше внимания телевизионным выступлениям и привлечению общественного внимания, чем практической политике, сообщает «Постньюс».

Минюст США опубликовал около трех миллионов страниц документов по делу Эпштейна, а также тысячи видео и изображений. В файлах упоминаются известные личности, включая президента США Дональда Трампа, экс-президента Билла Клинтона, предпринимателей Билла Гейтса и Илона Маска.

После этого Илон Маск заявил, что неоднократно получал приглашения посетить скандально известный остров Джеффри Эпштейна, но неизменно отказывался. В соцсетях Маск добавил, что очень настаивал на публикации документов по делу финансиста.

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше