Имя Жириновского пять раз упоминается в файлах Эпштейна

Имя российского политика Владимира Жириновского пять раз упоминается в судебных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США.
Согласно фрагментам документов, Жириновский упоминается в контексте президентской кампании в России как один из политиков, противостоявших Владимиру Путину и Геннадию Зюганову.
Авторы материалов называют его «клоуном-националистом» и описывают как яркого, эпатажного лидера, который, по их оценке, уделял больше внимания телевизионным выступлениям и привлечению общественного внимания, чем практической политике, сообщает «Постньюс».
Минюст США опубликовал около трех миллионов страниц документов по делу Эпштейна, а также тысячи видео и изображений. В файлах упоминаются известные личности, включая президента США Дональда Трампа, экс-президента Билла Клинтона, предпринимателей Билла Гейтса и Илона Маска.
После этого Илон Маск заявил, что неоднократно получал приглашения посетить скандально известный остров Джеффри Эпштейна, но неизменно отказывался. В соцсетях Маск добавил, что очень настаивал на публикации документов по делу финансиста.