Вниманию жителей Молдовы, покупающих товары в китайских интернет-магазинах: Доставка посылок задерживается на длительный срок — с 11 по 25 февраля маркетплейсы работать не будут

Заказы рекомендуется сделать заранее, чтобы посылка успела прибыть на склад до 11 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Вниманию любителей товаров из Китая: с 11 по 25 февраля склады будут закрыты из-за Китайского Нового года — отправка заказов начнется после 25 февраля, предупреждает «Нова Пошта».

Все посылки, которые поступят на склад с 11 по 25 февраля, будут обработаны и отправлены первым рабочим рейсом 25 февраля.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
