Улан-Удэ стал столицей «Тотального диктанта — 2026»

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Улан-Удэ стал столицей «Тотального диктанта» в 2026 году, сообщили РИА Новости организаторы акции.
«Столицей “Тотального диктанта — 2026” стал Улан-Удэ. Город набрал наибольшее количество баллов в конкурсе, обойдя Псков, Обнинск и Читу», — говорится в сообщении.
Столицу акции объявили в рамках XIV Международной научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке».
Акция по проверке грамотности пройдет 18 апреля 2026 года. Автором текста диктанта был выбран Алексей Варламов — писатель, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького.
«Я всегда хотел стать автором “Тотального диктанта”, а в каждом из четырех городов-финалистов уже бывал. С большим удовольствием еще раз отправлюсь в Улан-Удэ», — сказал Варламов, слова которого приводятся в сообщении.
В прошлом году столицей «Тотального диктанта» стал Сириус, а автором текста — писательница Марина Москвина.
«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира.
Ранее столицами «Тотального диктанта» в разные годы становились Владивосток, Таллин, Санкт-Петербург, Якутск, Ярославль, Нижний Тагил, Томск.