Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск призвал к аресту хотя бы одного фигуранта, связанного с делом Эпштейна

Маск заявил, что без арестов фигурантов дела Эпштейна обнародование его материалов останется лишь показухой.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал арестовать хотя бы одну публичную личность, которая фигурирует в скандальном деле финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети X.

«Важно не столько обнародование какой-то части документов по делу Эпштейна, сколько привлечение к ответственности тех, кто совершал ужасные преступления вместе с ним», — написал Маск.

По его словам, справедливость сможет частично восторжествовать в том случае, если будет произведен хотя бы один арест. В противном случае, как отметил бизнесмен, все это окажется «лишь показухой».

Ранее KP.RU сообщал, что Илон Маск рассказал о неоднократных приглашениях от Эпштейна посетить принадлежавший ему остров. Предприниматель подчеркнул, что все они были отклонены.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше