Маск призвал к аресту хотя бы одного фигуранта, связанного с делом Эпштейна

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал арестовать хотя бы одну публичную личность, которая фигурирует в скандальном деле финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети X.
«Важно не столько обнародование какой-то части документов по делу Эпштейна, сколько привлечение к ответственности тех, кто совершал ужасные преступления вместе с ним», — написал Маск.
По его словам, справедливость сможет частично восторжествовать в том случае, если будет произведен хотя бы один арест. В противном случае, как отметил бизнесмен, все это окажется «лишь показухой».
Ранее KP.RU сообщал, что Илон Маск рассказал о неоднократных приглашениях от Эпштейна посетить принадлежавший ему остров. Предприниматель подчеркнул, что все они были отклонены.